10:15 | БОКС — Профессиональный

Ковалев может провести бой под эгидой WBC

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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман отметил, что Сергей Ковалев может провести бой под эгидой его организации, где занимает второе место в рейтинге в полутяжелом весе. Ранее россиянин проиграл Андре Уорду единогласным решением судей и утратил принадлежавшие ему пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF.

– Ковалев вернулся в рейтинг потому, что он заслуживает того, чтобы занимать там высокое место, и сейчас он может провести бой за титул WBC, – цитирует "Р-Спорт" Сулеймана.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161224/1114208906.html

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