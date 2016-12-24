Ковалев может провести бой под эгидой WBC

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман отметил, что Сергей Ковалев может провести бой под эгидой его организации, где занимает второе место в рейтинге в полутяжелом весе. Ранее россиянин проиграл Андре Уорду единогласным решением судей и утратил принадлежавшие ему пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF.

– Ковалев вернулся в рейтинг потому, что он заслуживает того, чтобы занимать там высокое место, и сейчас он может провести бой за титул WBC, – цитирует "Р-Спорт" Сулеймана.