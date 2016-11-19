06:03 | БОКС — Профессиональный

Ковалев и Уорд показали одинаковый вес

0
0
0
4

В Лас-Вегасе прошла официальная процедура взвешивания перед боем между чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBA россиянином Сергеем Ковалевым и экс-чемпионом мира в суперсреднем весе американцем Андре Уордом. Спортсмены показали одинаковый вес - 79,37 кг (175 фунтов). Напомним, бой начнется 20 ноября в 7.50 по московскому времени.

0
0
0
4
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

SportsMan

На последнем позировании для фото, Уорд показывает пальцем на победителя )) Думаю, нас ждёт классный бокс! )

12:19

Дмитрий П

Ковалев!

11:56

zega

Верим в успех Сергея Ковалева!

11:50

Гаттузо зол!

Мочить Урода!

10:25

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ