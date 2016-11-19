Ковалев и Уорд показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе прошла официальная процедура взвешивания перед боем между чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBA россиянином Сергеем Ковалевым и экс-чемпионом мира в суперсреднем весе американцем Андре Уордом. Спортсмены показали одинаковый вес - 79,37 кг (175 фунтов). Напомним, бой начнется 20 ноября в 7.50 по московскому времени.