Ковалев и Уорд показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе прошла официальная процедура взвешивания перед боем между чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBA россиянином Сергеем Ковалевым и экс-чемпионом мира в суперсреднем весе американцем Андре Уордом. Спортсмены показали одинаковый вес - 79,37 кг (175 фунтов). Напомним, бой начнется 20 ноября в 7.50 по московскому времени.
SportsMan
На последнем позировании для фото, Уорд показывает пальцем на победителя )) Думаю, нас ждёт классный бокс! )
12:19
Дмитрий П
Ковалев!
11:56
zega
Верим в успех Сергея Ковалева!
11:50
Гаттузо зол!
Мочить Урода!
10:25