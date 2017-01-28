20:44 28 января | БОКС — Профессиональный

Ковалев и Трояновский проигнорировали антидопинговую программу ВАДА и WBC

0
0
0
3

Два россиянина Сергей Ковалев и Эдуард Трояновский попали в список боксеров WBC, которые на данный момент не поддержали совместную с ВАДА антидопинговую акцию, информирует BoxingScene. Если спортсмены этого не сделают, то их могут исключить из мирового рейтинга организации.

В список попали также также Луис Ортис, Хулио Сезар Чавес-младший, Тимоти Брэдли, Мигель Берчелт и другие боксеры из рейтинга WBC. У всех еще есть время, чтобы записаться в программу. Крайний срок – вторая неделя февраля.

Напомним, что Ковалев занимает второе место в рейтинге WBC в полутяжелом весе, а Трояновский идет на 12-й позиции в суперлегком весе.
 

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Beard

Vlаdimir Деньги должны отчислить? Каковы условия участия в этом "мероприятии"-акции?......................допинг не принимать и проходить допинг контроль.

23:21 28 января

Анастасия Волочкова

Как задрала уже эта чертова ВАДА,будь она проклята!

22:16 28 января

Vlаdimir

Деньги должны отчислить? Каковы условия участия в этом "мероприятии"-акции?

21:18 28 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ