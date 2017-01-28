Ковалев и Трояновский проигнорировали антидопинговую программу ВАДА и WBC

Два россиянина Сергей Ковалев и Эдуард Трояновский попали в список боксеров WBC, которые на данный момент не поддержали совместную с ВАДА антидопинговую акцию, информирует BoxingScene. Если спортсмены этого не сделают, то их могут исключить из мирового рейтинга организации.

В список попали также также Луис Ортис, Хулио Сезар Чавес-младший, Тимоти Брэдли, Мигель Берчелт и другие боксеры из рейтинга WBC. У всех еще есть время, чтобы записаться в программу. Крайний срок – вторая неделя февраля.



Напомним, что Ковалев занимает второе место в рейтинге WBC в полутяжелом весе, а Трояновский идет на 12-й позиции в суперлегком весе.

