Ковалев и Трояновский остались в рейтинге WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) не стал исключать из своего рейтинга россиян Сергея Ковалева и Эдуарда Трояновского. Ранее появилась информация, что боксеры могут быть исключены за то, что проигнорировали антидопинговую программу Ассоциации по добровольному тестированию (VADA) Clean Boxing Program.

Ковалев в рейтинге WBC занимает второе место в полутяжелом весе, Трояновский идет 12-м в рейтинге боксеров первого полусреднего веса.

Добавим, что другой россиянин Александр Поветкин был исключен из рейтингов, после того как его допинг-проба "Б" дала положительный результат на остарин.