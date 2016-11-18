12:17 | БОКС — Профессиональный

Ковалев будет защищать магистерскую работу в 2017 году

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Министр физкультуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил, что чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Сергей Ковалев будет защищать магистерскую работу в Уральском федеральном университете (УрФУ) в 2017 году. Он также отметил, что спортсмен пока не определился с темой работы.

"Сергей Ковалев окончит четырехлетний магистерский курс в УрФУ и будет защищать свою выпускную работу в 2017 году", – цитирует ТАСС Рапопорта.

Напомним, что 20 ноября Ковалев сразится с бывшим чемпионом мира в суперсреднем весе Андре Уордом.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3794920

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