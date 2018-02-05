Костя Цзю: "Сложно выделить фаворита в бою Гассиева и Усика"

Экс-чемпион мира Костя Цзю отметил, что зрителей ожидает супербой между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Поединок состоится 11 мая в Саудовской Аравии.

— Сложно выделить фаворита этого боя, шансы на итоговую победу примерно равны, – приводят "Известия" слова Цзю. – Это два лучших бойца полутяжелого веса на данный момент, которые не проигрывали еще ни разу в своей карьере. Гассиев – бьющий боксер, Усик больше работает над тактикой, у него быстрые ноги, он очень вынослив. Это будет супербой, к которому будет приковано внимание всего мира. Мне импонирует Гассиев — молодой, перспективный боец. Отмечу, что он очень профессионально относится к своим боям, внимательно изучает слабые стороны соперника и работает по ним.