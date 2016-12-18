16:26 | БОКС — Профессиональный

Костя Цзю: "На сына возлагают большие надежды, ему многому предстоит научиться"

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Бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю рад, что его сын Тим справился с давлением в своем первом профессиональном бое. Цзю-младший победил австралийца Зоррана Кэсседи решением судей.

– На Тима было большое давление, – цитирует APP Цзю. – Все возлагают на него большие ожидания. Кто-то может сказать, что он должен был побеждать нокаутом, но я уверен, что он в любом случае проделал хорошую работу. Это хороший опыт для него.

Ему многому предстоит научиться. Поэтому после боя в феврале мы летим в Россию в тренировочный лагерь, где я дам ему несколько маленьких советов. Игорь, его тренер, будет работать с ним, я не тренер. Я просто иногда помогаю.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Костя, поздно. Макларен его уже посчитал, судя по количеству. Он даже меня уже посчитал.

16:56

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