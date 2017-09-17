Костя Цзю: "На ринге во время боя Головкин - Альварес будет война"

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Костя Цзю отметил, что ожидает настоящее зрелище в бою между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. По его словам, казахстанец завершит поединок в седьмом-восьмом раунде.

- Конечно, я буду поддерживать Головкина, - приводит RT слова Цзю. - Нас ожидает зрелище. Ожидаю, что на ринге будет война. По моим ощущениям, Головкин завершит бой в седьмом-восьмом раунде, но не делайте ставки с моих слов (смеется).

Напомним, на кону в этом поединке будут стоять чемпионские пояса в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO. "СЭ" проведет прямую трансляцию боя Головкин – Альварес. Время начала онлайна - в 6.00 по Москве.