Костя Цзю: "Ковалеву надо разобраться в себе, а не искать причины в судейских оценках"

Легенда мирового бокса, бывший абсолютный чемпион мира среди профессионалов Костя Цзю выразил уверенность в том, что шансы Сергея Ковалева взять реванш у Андре Уорда очень высоки. Напомним, россиянин проиграл американцу единогласным решением судей.

– У Сергея есть шансы взять реванш у соперника?

– Если до этого дойдет, то такой шанс очень велик.

– Какой бы совет вы дали ему в столь непростой период?

– Когда я проиграл свой первый бой Винсу Филипсу в 1997 году, то стал искать причины не в решении судей и своей команды, а в самом себе. Я задал себе вопрос: "Что я сделал не так?". И в итоге я нашел свои слабые места, упорно работал над ними и вернул себе все свои титулы. Я очень сильно поменялся, прежде всего ментально, стал мыслить совсем другими категориями. Уверен, что Ковалев сделает то же самое. Ему надо разобраться в себе, а не искать причины в судейских оценках. Тогда он найдет те ошибки, которые помешали ему досрочно выиграть у Уорда. Он проанализирует их, поменяет что-то в себе и не даст никакого шанса ни американцу, ни судьям, ни критикам...