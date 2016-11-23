Костя Цзю: "Ковалева засудили? Я бы не был так однозначен"

Легенда мирового бокса, бывший абсолютный чемпион мира среди профессионалов Костя Цзю выразил сожаление по поводу поражения Сергея Ковалева в бою с Андре Уордом. Он подчеркнул: такого отношения американских судей следовало ожидать.

– К моему огромному сожалению, Ковалев проиграл бой Андре Уорду, – приводят "Известия" слова Цзю. – Серега – классный пацан, мы с ним в очень хороших отношениях. Поэтому я очень хотел, чтобы он выиграл четыре титула по всем основным версиям. Это мой первый российский преемник, которому оставался всего один шаг до звания абсолютного чемпиона мира. Я очень сильно болел за него, получал огромное удовольствие, видя, как он выигрывает свои бои. Но в поединке с Уордом что-то пошло не так.

– Многие эксперты считают, что Ковалева засудили...

– Я бы не был так однозначен. Если бы бой проходил в России или на нейтральной территории, то Уорд вряд ли бы получил такие оценки судей. Но бой проходил на родине Уорда, где он является легендой, кумиром миллионов. Поэтому Сергею надо было выигрывать так, чтобы ни у кого не возникло даже минимальных сомнений в его превосходстве.

Также хочу отметить, что в момент славы вокруг успешных боксеров находятся люди, которые говорят нам то, что мы хотим услышать. От них надо держаться подальше и быть очень избирательным.

– Если забыть об оценках арбитров, то в чем еще причина поражения Ковалева?

– Если честно, то мне не понравился предыдущий бой Сергея в Екатеринбурге. В противостоянии с Айзеком Чилембой он выглядел не так уверенно, как обычно. Мне кажется, что он не извлек всех уроков из того боя, что отрицательно сказалось и в противостоянии с Уордом.

– У Сергея есть шансы взять реванш у соперника?

– Если до этого дойдет, то такой шанс очень велик.