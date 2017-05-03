Константин Цзю: "Кличко способен вернуть себе звание чемпиона мира"

Бывший чемпион мира в полусредней весовой категории Константин Цзю считает, что украинцу Владимиру Кличко по силам вернуться на вершину бокса. В последнем бою, напомним, 41-летний Кличко уступил британцу Энтони Джошуа.

– В сложившейся ситуации все зависит только от него самого. Посмотрим, станет ли для Владимира возможность реванша с британцем достаточной мотивацией для того, чтобы остаться, – цитирует Russia Today Цзю. – Украинец в своей жизни давно всем все доказал и добился мыслимых и немыслимых успехов. Поэтому даже после поражения от Джошуа ему не нужно никому ничего доказывать. Да, он проиграл Энтони, уступив боксеру более молодому, более голодному, а такие, к счастью или к сожалению, как правило, и добиваются успеха.

Придется возвращаться через определенные бои. И тут, как говорится, money talks. Он может сразу драться за пояс, а может устроить реванш с Джошуа. В теории Володя способен вернуть себе звание, но многое зависит от того, что это будет означать с финансовой точки зрения.