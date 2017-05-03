Константин Цзю: "Бокс Кличко выглядел убедительно, но Джошуа показал себя более голодным"

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Константин Цзю в интервью Russia Today отметил, что был впечатлен формой 41-летнего Владимира Кличко в бою с Энтони Джошуа. Украинец проиграл британцу техническим нокаутом в 11-м раунде, но до этого отправлял соперника в нокдаун.

– Чем вы объясните провал Кличко в 11-м раунде? У него просто не хватило сил?

– Джошуа – боец бьющий. Владимир просто пропустил удар и не успел восстановиться. Бокс такая штука, что ты можешь один раз зевнуть – и этого будет достаточно. У Володи имелось преимущество в опыте. Все-таки он уже не раз боксировал по 11—12 раундов, а Джошуа – ни разу. Это могло сыграть на руку украинцу, и в его команде наверняка надеялись на этот момент. Но в боксе ни в коем случае нельзя недооценивать соперника, тем более такого бьющего.

– Вас удивило, в какой форме находится Владимир, учитывая, что он полтора года не выходил на ринг?

– Думаю, он набрал эти кондиции за счет желания доказать не только самому себе, но и окружающим, что 41 год – это не тот возраст, когда можно вешать перчатки на гвоздь. Но, опять же, "тяжам" полегче. Им не нужно следить за весом, как боксерам из других категорий. Все мы выходим на ринг, думая, что можем, но иногда эти мысли не совпадают с реальной жизнью… Хотя выглядел Кличко неплохо. Заметно, что он набрал форму. Его бокс выглядел убедительно, но Джошуа показал себя более голодным боксером.

– В шестом раунде украинец послал соперника на настил. Прежде соперники Кличко после такого на ноги не поднимались. Почему Владимир не смог добить британца?

– Умение восстанавливаться – это плюс молодежи. Помните рассказ Джека Лондона "Кусок мяса"? Он как раз применим к этой ситуации. Удар Кличко провел очень хороший. Джошуа пропустил с правой, но доказал, что умеет не только бить, но еще и подниматься после того, как бьют его.