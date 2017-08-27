Конор Макгрегор: "В бою с Мейвезером хочу быть собой и устроить настоящее шоу"

Ирландец Конор Макгрегор за час до боя с Флойдом Мейвезером отметил, что думает только о поединке. По словам бойца ММА, на него не давит тот факт, что американец на профессиональном ринге ни разу не проиграл.

- Сейчас я очень уверен в себе. Обычно у меня много эмоций, но сейчас я думаю о деле, - приводит Mirror слова Макгреогроа. - Я уже опытен и сражался с разными бойцами. Меня не волнует рекорд Мейвезера, потому что на ринг мы выйдем один на один. Я хочу выйти и быть собой. Хочу устроить настоящее шоу.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.