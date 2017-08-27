Конор Макгрегор: "Не исключаю того, что продолжу боксировать"

Чемпион UFC Конор Макгрегор после боя против Флойда Мейвезера отметил, что он пока не знает, чем он будет заниматься дальше. При этом он не стал исключать того, что он выйдет на ринг в будущем.

- Я не знаю, что будет дальше, - цитирует Telegraph Магрегора. - У меня есть несколько титулов мира в UFC, поэтому я могу думать и о боксе. Я всего лишь новичок здесь, я серьезно изучал Мейвезера. Для меня было честью быть с ним на одном ринге. У меня много вариантов в спорте MMA.

Для меня большая честь приехать и продемонстрировать свои навыки. Я многократный чемпион мира по фристайлу, и я был немного удивлен неуважением, которое мне показали во время схватки. Неуважение к моему мастерству немного меня удивило.