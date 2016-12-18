Конор Макгрегор: "Мне не нужен бой с Мейуэзером, но он нужен болельщикам"

Чемпион UFC Конор Макгрегор ответил на критику бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейуэзера. Ранее Мейуэзер скептически отнесся к получению Макгрегором боксерской лицензии в Калифорнии. По словам Мейуэзера, в случае их поединка он легко изобьет ирландца, а его лицензия - это мошенничество.

- Я получил боксерскую лицензию, - цитирует boxingscene.com Макгрегора. - Его последняя платная трансляция собрала всего 350 тысяч, бой был провалом. Его последние два боя были безнадежны. Мне не нужен поединок с Мейуэзером. Я мог бы встретиться с местными боксерами, и желающих множество. Но бой с Флойдом хотят видеть болельщики. Посмотрим, всему свое время.