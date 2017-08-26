Конор Макгрегор: "Мейвезер похож на пузырь с водой, который вот-вот лопнет"

Боец ММА Конор Макгрегор во время взвешивания перед боем против американца Флойда Мейвезера отметил, что его соперник находится в ужасной форме. Также ирландец считает, что непобежденный чемпион мира боится его.

- Он похож на пузырь с водой, который вот-вот лопнет, - приводит ВВС слова Макгрегора. - У него сейчас худшая форма, которую я когда-либо видел. Знаете, есть поговорка "Вы никогда не победите ирландцев". Вот и все. Сейчас Лас-Вегас - это Ирландия. Во время боя я не сдвинусь с места. Посмотрите, этот человек боится. Все станет понятно завтра.

Напомним, сегодня спортсмены прошли процедуру взвешивания перед завтрашним боем. Оба вписались в рамки весовой категории до 69,85 килограмма. Макгрегор показал результат 69,4 килограмма, Мейвезер был легче на 1,6 килограмма.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.