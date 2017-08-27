Конор Макгрегор: "Мейвезер - настоящий чемпион"

Чемпион UFC Конор Макгрегор после боя против Флойда Мейвезера отметил, что он получил удовольствие, несмотря на поражение. По его словам, он планирует вернуться к своим обычным тренировкам, однако он пока не знает, какой поединок проведет.

- Это было весело, я получил удовольствие, ведь бокс отличается от MMA, - цитирует bleacherreport Макгрегора. - Мейвезер менял тактику три раза за время одного боя. Это то, что делают настоящие чемпионы. Уверен, что я несколько раз потряс его, но он хладнокровен, поэтому и виду не подал. Записки судей? Они были пристрастны, но Мейвезер победил. Он классный поединок.

Я поражен тем, что люди неуважительно относились к моим боксерским навыкам. Я никогда не слышал этого от команды Флойда. Дальше я собираюсь вернуться к своим обычным тренировкам: джиу -джитсу, рестлинг. Потом будет ясно, какие у меня будут планы.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция