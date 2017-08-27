Конор Макгрегор: "Лучше бы судья позволил Мейвезеру меня уложить"

Конор Макгрегор заявил, что судья не должен был останавливать бой с Флойдом Мейвезером в 10-м раунде. По словам ирландца, он бы предпочел оказаться на настиле техническому нокауту.

– Я превратил его в мексиканца, – сказал в ринге Макгрегор. – Я без особого труда взял первые раунды. Он прекрасно владеет собой. Флойд уже не так быстр и мощен, но он крайне хладнокровен. Я должен выразить ему свое уважение.

Думаю, бой остановили слишком рано. Слишком многое было на кону, нужно было позволить продолжать. Я был измотан. Хотя поначалу мне казалось, что я неплохо справляюсь. Но этот тот опыт, который вы получаете после 50 боев в профессионалах. Не могу сказать, доволен ли я. Я бы хотел, чтобы Мейвезеру позволили продолжить. Я бы предпочел оказаться в нокауте.

Меня уже душили в прямом эфире, так что я бы хотел, чтобы бой продолжился. Мне казалось, что в целом ни у одного из нас не было большого преимущества. Судье нужно было позволить ему уложить меня. Никто не готов так рисковать. Но как по мне, лучше принять удар в подбородок и идти дальше.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция