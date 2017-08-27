Конор Макгрегор: "Думаю, что судейские записки очень предвзяты"

Конор Макгрегор не согласился с судьями, работавшими во время боя Флойда Мейвезера. По ходу боя по очкам лидировал американец. К десятому раунду, в котором Мейвезер одержал победу техническим нокаутом, все судьи за рингом отдавали победу 40-летнему боксеру.

- Люди думали, что бой никогда не состоится, - цитирует пресс-служба MMA Макгрегорда. - Потребовалось показать яйца, чтобы он состоялся. Потом начали думать, что я не смогу попасть по Мейвезеру. Я люблю хорошие бои, а это был именно такой бой. Вот почему вы видите меня здесь. Я показал характер.

Думаю, что судейские записки очень предвзяты. Но он очень искусный боксер, который не просто так установил рекорд - 50-0.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция