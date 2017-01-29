Конор Макгрегор: "Бой против Мейуэзера по правилам бокса может состояться в конце 2017 года"

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор высказал предположение о том, что поединок по правилам бокса против американца Флойда Мейуэзера состоится в конце 2017 - начале 2018 года. По словам ирландца, он собирается отправиться в Лас-Вегас, чтобы получить боксерскую лицензию.

– Я считаю, что это будет первый бой на миллиард, – приводит worldboxingnews.net слова Макгрегора. – Думаю, это произойдет в конце нынешнего или в начале следующего года. Собираюсь поехать в Лас-Вегас, чтобы получить боксерскую лицензию. И тогда ухнаем, чего стоит Флойд. Надеюсь, следующий бой проведу по правилам бокса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что американский боксер предложил ирландцу 15 миллионов долларов за организацию боя. Позднее президент UFC Дана Уайт предложил обоим бойцам по 25 миллионов долларов, однако Мейуэзер не воспринял это всерьез, назвав Уайта шутником.



