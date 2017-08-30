Команда Влодарчика рассчитывает, что бой с Гассиевым состоится под конец октября

Тренер боксера Кшиштофа Влодарчика Федор Лапин сообщил, что команда польского спортсмена рассчитывает на проведение боя с чемпионом мира по версии IBF россиянином Муратом Гассиевым в конце октября. Титульный поединок состоится в рамках Всемирной боксерской суперсерии, его дата не определена.

- Мы готовимся под конец октября. Мы сейчас в горах в Закопане, с прошлой недели мы начали активную подготовку, - цитирует "Р-Спорт" Лапина. - Мы раньше тоже тренировались, но сейчас именно активная ОФП. Система подготовки та же, что и всегда. Просто мы меняем что-то под состояние боксера – что было 10 лет назад и сейчас… По началу тренировок могу сказать, что он готов намного лучше, чем перед последними боями. У него высокая мотивация сейчас.

Ранее сторона российского боксера предполагала, что поединок пройдет во второй половине сентября.