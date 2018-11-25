Команда Усика пока не ведет переговоры о бое с Лебедевым

Александр Красюк, менеджер украинского боксера Александра Усика, сообщил, что пока не готов обсуждать возможность проведения боя с россиянином Денисом Лебедевым. Ранее WBA обязал Усика провести защиту титула с Лебедевым до 10 марта 2019 года.

- Такая резолюция есть. Пока мы не готовы что-либо сказать [относительно планов по бою], - приводит ТАСС слова Красюка.

Лебедев сегодня единогласным решением судей победил американца Майка Уилсона. На счету россиянина 32 победы при двух поражениях. Усик выиграл все 16 своих боев. Он является абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.