11:59 | БОКС — Профессиональный

Команда Поветкина потребует вскрыть пробу B

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Промоутер компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что команда российского боксера Александра Поветкина будет настаивать на вскрытии его допинг-пробы B. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против Бермейна Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

Надо проводить расследование, надо вскрывать пробу B. Мы будем заниматься этим вопросом, - цитирует ТАСС Рябинского.

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http://tass.ru/sport/3882306

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Leo Hawk

Всё что Рябинскому остаётся - грамотно слиться. Ну по всему видно, что в этом деле он большой специалист.

12:39

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