16:30 23 декабря | БОКС — Профессиональный

Команда Поветкина отправила запрос на вскрытие допинг-пробы "Б"

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Руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что команда боксера Александра Поветкина отправила заявку на вскрытие допинг-пробы "Б". Поединок между россиянином и канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но в организме Поветкина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать бой.

– Мы отправили запрос на вскрытие допинг-пробы "Б", – цитирует ТАСС Рябинского. - Да, начали проверку команды на полиграфе. Я пока не решил, будет ли Поветкин проходить проверку. Если такая необходимость возникнет, то он будет проходить.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3901921

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jigan1609

прветкин до сих пор не понимает, обещали не покажет, а тут на тебе

00:23

Jigan1609

а вася полюбас сознается и заговор раскроет

00:23

Jigan1609

при падении на скользком полу была повреждена бутыль, оттуда и царапина

00:22

vitvk

При вскрытии бутылки с пробой Б обратите обязательно внимание на царапины - пиндосы научились их вскрывать,тем более там же находится Родченков и вся шобла...Будьте предельно внимательны.! И было бы не плохо,чтобы какой-нибудь Вася Пупкин сознался на полиграфе,что по заданию USADA сунул Поветкину остарин...Очень надеюсь на это!

17:37 23 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ