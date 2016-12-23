Команда Поветкина отправила запрос на вскрытие допинг-пробы "Б"

Руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что команда боксера Александра Поветкина отправила заявку на вскрытие допинг-пробы "Б". Поединок между россиянином и канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но в организме Поветкина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать бой.
– Мы отправили запрос на вскрытие допинг-пробы "Б", – цитирует ТАСС Рябинского. - Да, начали проверку команды на полиграфе. Я пока не решил, будет ли Поветкин проходить проверку. Если такая необходимость возникнет, то он будет проходить.
Jigan1609
прветкин до сих пор не понимает, обещали не покажет, а тут на тебе
00:23
Jigan1609
а вася полюбас сознается и заговор раскроет
00:23
Jigan1609
при падении на скользком полу была повреждена бутыль, оттуда и царапина
00:22
vitvk
При вскрытии бутылки с пробой Б обратите обязательно внимание на царапины - пиндосы научились их вскрывать,тем более там же находится Родченков и вся шобла...Будьте предельно внимательны.! И было бы не плохо,чтобы какой-нибудь Вася Пупкин сознался на полиграфе,что по заданию USADA сунул Поветкину остарин...Очень надеюсь на это!
17:37 23 декабря