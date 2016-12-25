11:12 | БОКС — Профессиональный

Команда Поветкина может начать разбирательство с VADA

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Промоутер российского боксера Александра Поветкина Андрей Рябинский подчеркнул, что команда спортсмена может начать разбирательства с Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA).

В анализах Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество остарина, в связи с чем Всемирный боксерский совет отказался санкционировать его бой против канадца Бермейна Стиверна.

При этом допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат. Команда российского боксера запросила вскрытие допинг-пробы "Б".

- У нас появляются вопросы к VADA, это повод для серьезных разбирательств с лабораторией, - приводит ТАСС слова Рябинского. - Я устал отбивать спортсменов от этой ерунды.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3904367

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