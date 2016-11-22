09:10 | БОКС — Профессиональный

Команда Ковалева ожидает реванша с Уордом к июню 2017-го года

0
0
0
1
 
Сегодня. Лас-Вегас. Сергей КОВАЛЕВ (слева) отправляет Андре УОРДА в нокдаун.Ковалев vs Уорд: скандал года в Лас-Вегасе. Как разозлили "Крашера"

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува подчеркнула, что хочет провести бой-реванш с Андре Уордом как можно скорее. Но по ее словам, поединок ожидается к июню 2017 года.

Ранее Ковалев в Лас-Вегасе проиграл американцу единогласным решением судей из США (114-113) и утратил принадлежавшие ему пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе, потерпев первое поражение на профессиональном ринге.

- На данный момент еще слишком рано говорить о времени и месте проведения реванша, - приводит "Р-Спорт" слова Дува. - Мы ожидаем, что он состоится к июню. Надеемся, что бой пройдет даже раньше. Что касается прошедшего боя, то самое обидное, что каждый равный раунд отдавался в пользу претендента, а не в пользу чемпиона. Это нас очень удручает.

Опрос

Справедливо ли решение арбитров присудить победу Уорду в поединке с Ковалевым?
голосовать

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161122/1112585716.html

0
0
0
1
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Айртон

Я думаю, Уорд вправе требовать с команды Ковалёва гарантированного гонорара как минимум в 10 млн долларов.) Тогда у Андре будет хотя бы финансовая мотивация для реванша.) В противном случае целесообразнее мутить бой со Стивенсоном.)

10:18

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ