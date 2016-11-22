Команда Ковалева ожидает реванша с Уордом к июню 2017-го года

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува подчеркнула, что хочет провести бой-реванш с Андре Уордом как можно скорее. Но по ее словам, поединок ожидается к июню 2017 года.

Ранее Ковалев в Лас-Вегасе проиграл американцу единогласным решением судей из США (114-113) и утратил принадлежавшие ему пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе, потерпев первое поражение на профессиональном ринге.

- На данный момент еще слишком рано говорить о времени и месте проведения реванша, - приводит "Р-Спорт" слова Дува. - Мы ожидаем, что он состоится к июню. Надеемся, что бой пройдет даже раньше. Что касается прошедшего боя, то самое обидное, что каждый равный раунд отдавался в пользу претендента, а не в пользу чемпиона. Это нас очень удручает.