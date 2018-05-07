Команда Головкина попросила еще раз отсрочить обязательную защиту титула

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер попросил перенести сроки обязательной защиты чемпионского титула его клиентом.

Спортсмен является обладателем чемпионского пояса IBF в среднем весе. Ранее организация обязала его провести бой против украинца Сергея Деревянченко до 3 августа. Одна отсрочка ему уже была предоставлена. Так как две отсрочки правилами запрещены, его могут лишить чемпионского титула.

Отметим, что 5 мая Головкин провел добровольную защиту титула в поединке с Ванесом Мартиросяном и нокаутировал его во втором раунде. Леффлер рассчитывает, что удастся провести бой против Сауля Альвареса 15 сентября, добившись перед этим отсрочки боя с Деревянченко. Альварес до этого был дисквалифицирован на полгода за употребление допинга.

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