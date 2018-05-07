15:36 | Бокс — Профессиональный

Команда Головкина попросила еще раз отсрочить обязательную защиту титула

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Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер попросил перенести сроки обязательной защиты чемпионского титула его клиентом.

Спортсмен является обладателем чемпионского пояса IBF в среднем весе. Ранее организация обязала его провести бой против украинца Сергея Деревянченко до 3 августа. Одна отсрочка ему уже была предоставлена. Так как две отсрочки правилами запрещены, его могут лишить чемпионского титула.

Отметим, что 5 мая Головкин провел добровольную защиту титула в поединке с Ванесом Мартиросяном и нокаутировал его во втором раунде. Леффлер рассчитывает, что  удастся провести бой против Сауля Альвареса 15 сентября, добившись перед этим отсрочки боя с Деревянченко. Альварес до этого был дисквалифицирован на полгода за употребление допинга.

Головкин поставил рекорд. Новый нокаут от суперчемпиона
 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Xenosag

Вот наглая рожа! Значит когда Альварес держал титул, когда Котто держал и мурыжил Головкина, они все плакались, а теперь значит делает тоже самое! Потерял последнее уважение к Головкину и его команде, в конце концов что мешало подраться с Деревянченко 5-го мая? Он вроде как был согласен.

16:05

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