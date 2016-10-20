Команда Чудинова будет добиваться аннулирования боя со Штурмом

Промоутер Федора Чудинова Умар Кремлев намерен добиться аннулирования результата второго боя с Феликсом Штурмом, который был уличен в применении допинга. Россиянин в мае 2015 года победил немца и завоевал вакантный титул чемпиона WBA, но в феврале Штурм взял реванш.

Ранее сообщалось, что WBA приняла отказ Штурма от титула, а Чудинов стал претендентом на бой за вакантный пояс.

– Для нас это было шоком. Мы думали, что нам вернут пояс, а нам разрушили все планы, – приводит "Р-Спорт" слова Кремлева. – Мы ожидали, что будет открыта проба Б Штурма, но еще нет результатов, а WBA уже принимает такое решение. Но мы в любом случае будем добиваться того, чтобы аннулировать результат этого позорного боя. Потому что в нем Штурм проиграл даже без допинга.

Мы принципиально будем решать этот вопрос. Сегодня вечером будем созваниваться с Панамой (офисом WBA. – Прим. "СЭ") и разбираться, почему это произошло. Для нас принципиально аннулировать результат этого боя. Потому что Штурм – недостойный человек.

WBA не будет аннулировать итог второго боя между Чудиновым и Штурмом