Команда чемпиона мира боксера Кроуфорда заинтересована в бое с Трояновским

Промоутер чемпиона мира по версиям WBC и WBO Теренса Кроуфорда Ли Сэмуэлс подчеркнул, что они заинтересованы в объединительном поединке с обладателем титулов IBF и IBO Эдуардом Трояновским.

Американец в своем последнем бое победил украинца Виктора Постола, объединив титулы WBC и WBO. Всего на счету 28-летнего спортсмена 29 побед (20 нокаутом) и ни одного поражения.

"Команда Кроуфорда заинтересована в этом бое", - приводит ТАСС слова Сэмуэлса, который не уточнил, когда подобный поединок может состояться.