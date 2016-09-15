Команда чемпиона мира боксера Кроуфорда заинтересована в бое с Трояновским

Промоутер чемпиона мира по версиям WBC и WBO Теренса Кроуфорда Ли Сэмуэлс подчеркнул, что они заинтересованы в объединительном поединке с обладателем титулов IBF и IBO Эдуардом Трояновским.
Американец в своем последнем бое победил украинца Виктора Постола, объединив титулы WBC и WBO. Всего на счету 28-летнего спортсмена 29 побед (20 нокаутом) и ни одного поражения.
"Команда Кроуфорда заинтересована в этом бое", - приводит ТАСС слова Сэмуэлса, который не уточнил, когда подобный поединок может состояться.
Xenosag
Я думаю у Эдуарда уже не так много времени осталось и нужно идти на риск, этим боем можно получить всё, а в случае неудачи теряет он не так и много.
12:26