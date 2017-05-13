Кличко вернулся в рейтинг WBC

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC). Как сообщает пресс-служба организации, украинец Владимир Кличко занимает второе место. Первое место в рейтинге занимает канадец Бермейн Стиверн, а замыкает тройку лучших кубинец Луис Ортис.

Напомним, что в предыдущей версии рейтинга 41-летнего украинца не было, поскольку он был в статусе претендента на титул по другим версиям. Боксер вернулся на ринг 29 апреля после 1,5-летнего перерыва, проиграв британцу Энтони Джошуа.