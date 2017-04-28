22:11 | БОКС — Профессиональный

Кличко сравнил Джошуа со Шварценеггером

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в преддверии поединка за титулы IBF, IBO и WBA Super с британцем Энтони Джошуа оценил физическую форму соперника. Бой пройдет 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

– Никогда не видел Джошуа таким большим, как сейчас. Он выглядит как Арнольд Шварценеггер в лучшие годы, – цитирует Кличко Boxing Scene. - Он панчер, я боксер и могу тоже мощно ударить. У меня такое чувство, что завтрашний вечер – это мой вечер.

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