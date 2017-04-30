Кличко проиграл Джошуа

В Лондоне завершился бой за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе между 27-летним британцем Энтони Джошуа и 41-летним украинцем Владимиром Кличко. Победу техническим нокаутом в 11-м раунде одержал Джошуа.
В середине боя соперники обменялись нокдаунами, в 11-м раунде Джошуа еще дважды отправил Кличко в нокдаун, после чего судья остановил бой.
Поединок прошел на стадионе "Уэмбли" при рекордных 90 тысячах зрителей.
Теперь на счету 27-летнего Джошуа 19 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения, у 41-летнего Кличко 64 победы (53 - нокаутом) и пять поражений.
Напомним, что бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе Кличко не выходил на ринг почти 1,5 года. До этого боя олимпийский чемпион 2012 года Джошуа уже дважды защитил титул чемпиона мира IBF.
🇬🇧🥊Après un UPPERCUT hallucinant du droit et un enchaînement énorme, Joshua fait chuter Klitschko et remporte le match au KO technique ! 😱🔥💥 pic.twitter.com/M9yVrB2vsE– SFR Sport (@SFR_Sport) 29 апреля 2017 г.
"Gaga_rin"
ALEXEY959595...ты идиот....с каждым своим комментарием ты это подтверждаешь.
02:16
Доктор Айболит
ALEXEY959595 ЗАЩИТНИК ХОХЛОВ ахахахах вот даун)))рванина ты ничего не попутал???ребята кто в теме,расскажите клоуну правду!!!))так пробитых не встречал даунов)))привет передай сказочному далб..у Кличку))
02:15
ALEXEY959595
"Gaga_rin" Доктор Айболит МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Молодец вычитал с википедии умник))во первых 4 раза,любители нахрен никому не нужны))И что твой Кличко,посмотри подборку его на ютубе!!!По круче суперкомедии будет)))Таких тупых людей не видел в политике)))Кличко:я разговаривал с погибшими милиционерами и с погибшими защитниками)))Круто чё,Виталег с мёртвыми базарит))))))...еще один сайт перепутал, тебе в дебаты надо пену изо рта пускать напротив Жириновского, а ты на спортивных сайтах сидишь.........................ТЕБЕ-ТО ЧТО? ЧТО ТЫ ЦЕПЛЯЕШЬСЯ КО ВСЕМ, ЧМО! О ЧЁМ ХОТЯТ, О ТОМ И ПИШУТ, ЗАЩИТНИК ХОХЛОВ!..НЕ ТЕБЕ СЛЕДИТЬ ЗА ПРАВИЛАМИ ПЕРЕПИСКИ, А МОДЕРАТОРАМ САЙТА!!!
02:09
Антон Шипулин - гений биатлона*
Чмока, понравилось?))) Как избивали дутого чемпиона. Всю жизнь брал габаритами, джебом и обнимашками. Самый трусливый боксер из известных в истории))) Но как только встретил равного себе по габаритам - был показательно избит. Запоминай, Чмока: так будет с каждым свидомым)))
02:03
"Gaga_rin"
Доктор Айболит МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Молодец вычитал с википедии умник))во первых 4 раза,любители нахрен никому не нужны))И что твой Кличко,посмотри подборку его на ютубе!!!По круче суперкомедии будет)))Таких тупых людей не видел в политике)))Кличко:я разговаривал с погибшими милиционерами и с погибшими защитниками)))Круто чё,Виталег с мёртвыми базарит))))))...еще один сайт перепутал, тебе в дебаты надо пену изо рта пускать напротив Жириновского, а ты на спортивных сайтах сидишь...
01:54
Доктор Айболит
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Сдулся лошарик??)))иди википедию учи утырок!!!))иди помойся,тебя сегодня пустили не раз))
01:42
Доктор Айболит
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Нулина иди пасись знаток))))))тебя сколько макать в твоё же дерьмо надо клоун?))))))))))))))За вечер тебя пару раз уже опустили клоуна)))С Майклом Тайсоном сейчас с Кличко)))тупое школоло
01:40
Доктор Айболит
Даааааа? а как же Росс Пьюритти?мат часть учи)))
01:38
Доктор Айболит
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ школоло иди спать!!!Только тупой малолетка как ты напишет такой сатус Мессии .....и тд)))клоун ты мне не рассказывай сынок,я одного года с Кличко, и когда я смотрел бои,ты сисьску сосал у матери))p.s школьник когда Кличко не был тупым хохлом,я был на его боях в Германии,так как живу здесь больше,чем тебе лет
01:35
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Доктор Айболит ты в боксе полный ноль. не можешь отличить плохую подготовку к бою от плохого мастерства. порадение Вовы от Сандерса именно первое. А то что он отличный боксер подтвержает его карьера
01:34
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
все я спать
01:32
Доктор Айболит
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Дурашка зайди в ютуб и найди бой Владимир Кличко -Кори Сандерс !!потом петь будешь!!!Молодого Кличка только не в 11 раунде ,а во втором просто уничтожил простой полицейский с Африки к тому же ему было под 40 лет!!!Или до тебя тормоза не доходит?что там бой был точно такой же,только Кличко был молодой!!!
01:31
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Доктор Айболит отделяй семена от плевен. То что Кличко мэр-никакой мэр это одно. То что он гонял Льюиса это другое. только такие дураки как ты все делят на черное и белое. Я уважаю Владимира как человека больше, чем как боксера, а Виталия больше как боксера, чем человека
01:31
ALEXEY959595
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Доктор Айболит А ты знаешь, что старший брат Кличко до проф карьеры еще и 6 раз становился чемпионом мира по кик боксингу? Это даже не касательно его успехов на проф ринге и любительском ринге......................................................ЭТО УЖЕ НЕВАЖНО, Т.К. ПО ЕГО СТАРШЕМУ БРАТУ УЖЕ МОГИЛА ПЛАЧЕТ. СЧИТАННЫЕ ДНИ ОСТАЛИСЬ...
01:30
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Доктор Айболит из какой википедии? Я за боксом слежу еще со времен Тайсонаи убегавшего от КЛичко Льюиса
01:30
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
А сила боксера не в его подбородке(который у Вовы никогда не был сильным), а в мастерстве не подпускать к нему. Эт осмелость намного важнее остальной. Намного легче тем у кого болевой порог понижен и удары не чувствуются. А попробуй выходить на бой когда знаешь как больно тебе после ударов. Кличко добился таких успехов, которые Джошуа и не снились, посмотрим сможет ли он так долга быть на вершине
01:28
Доктор Айболит
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Молодец вычитал с википедии умник))во первых 4 раза,любители нахрен никому не нужны))И что твой Кличко,посмотри подборку его на ютубе!!!По круче суперкомедии будет)))Таких тупых людей не видел в политике)))Кличко:я разговаривал с погибшими милиционерами и с погибшими защитниками)))Круто чё,Виталег с мёртвыми базарит))))))
01:27
DobryiKot
andyk82 В России и не такие мешки становятся депутатами в Думе!)))
01:26
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Доктор Айболит Не верю я в твоего Джошуа, до 11 раунда дотянуть с 41 ветераном, еще и упасть. А победил он потому что судья вмешался, остановил бой когда 41 летний ветеран просто устал
01:25
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Доктор Айболит Так что про Холифилда мне ничего не говори, он в 40 лет проиграл Крису Берду и какому то Джеймсу Тони
01:24
Доктор Айболит
Кличко великий?))побеждал из за своего роста и длинны рук,как равный по росту,сразу на пол хохол садился))Трус он позорный!!!Когда Джошуа был в нокдауне,хохол вместо того чтоб добить очканул и отошёл назад.лошара)))А Джошуа,когда в 11 раунде повалил трусишку раз,было ясно что Кличко стал дичью в руках Льва!!!!
01:23
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Доктор Айболит А ты знаешь, что старший брат Кличко до проф карьеры еще и 6 раз становился чемпионом мира по кик боксингу? Это даже не касательно его успехов на проф ринге и любительском ринге
01:22
Последний Легион
Я вчера под колонкой Хрюнова в комменте предсказал победу британца. Рад что не ошибся )))))
01:22
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Доктор Айболит И что что в 18 лет? Ты знаешь когда начал чемпион мира по бегу Канело7. Холлифилд? Этот тот который в 40 проиграл Крису Берду и(по моему мнениию проигравшему Жирову) Джеймсу Тони?
01:21
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Доктор Айболит в 37 лет Кличко тоже рвал многих
01:19
Доктор Айболит
Фанат Месси перед тем как пукать мат часть учи!!!Англичанин начал карьеру в 18 лет!!!!!!!!!!!!некоторые уже заканчивают в такое время)))И Сандерс побил Кличка когда хохлу было почти так же как сейчас Джошуа!!!Кстати а про Холифильда не слышал??))))))
01:18
кубань чемпион
"Gaga_rin" Владимир великий боксер, сегодня он вышел на максимуме своих возможностей и какой бой выдал. Жаль что карьера великого боксера наверное закончилась, возраст уже не позволит взойти на-вершину. Владимир заслужил огромное-уважение как боксера так и человека в спорте.Просто пришло время заканчивать. 01:08 _________________________________ Великий, это Джордж Форман который в 45 мог еще на настил чемпионов положить. А, "шлагбаум" и обнимашка какая радость для ЛГБТ, просто попал во время безвременья.
01:18
ALEXEY959595
ТАК И НАДО, ТЕБЕ, СВОЛОЧЬ ХОХЛЯТСКАЯ! И БРАТУ ТВОЕМУ ТУПОГОЛОВОМУ БАШКУ БЫ ВДРКБЕЗГИ РАСКРОШИТЬ!
01:16
Доктор Айболит
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Нормально для боксера, которому 42 год идет держался... Даже после двух нокдаунов встал. Все-таки бой судья остановил ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ты это скажи Кори Сандерсу полицейскому с ЮАР который в 37 лет во втором раунде просто трах..л хохла на глазах у всего мира!!!!Правда Кори нет уже как 5 лет,застрелили его в Африке
01:15
andyk82
Айртон:) Ладно, девочки, вы поспорьте, а мне ещё поспать перед хоккеем нужно!)) ----------------------------------уж 23 неделя, а ты о своем
01:13