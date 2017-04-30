Кличко проиграл Джошуа

В Лондоне завершился бой за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе между 27-летним британцем Энтони Джошуа и 41-летним украинцем Владимиром Кличко. Победу техническим нокаутом в 11-м раунде одержал Джошуа.

В середине боя соперники обменялись нокдаунами, в 11-м раунде Джошуа еще дважды отправил Кличко в нокдаун, после чего судья остановил бой.

Поединок прошел на стадионе "Уэмбли" при рекордных 90 тысячах зрителей.

Теперь на счету 27-летнего Джошуа 19 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения, у 41-летнего Кличко 64 победы (53 - нокаутом) и пять поражений.

Напомним, что бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе Кличко не выходил на ринг почти 1,5 года. До этого боя олимпийский чемпион 2012 года Джошуа уже дважды защитил титул чемпиона мира IBF.

"СЭ" вел трансляцию поединка.