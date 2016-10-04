12:10 | БОКС — Профессиональный

Кличко может стать промоутером олимпийского чемпиона

0
0
0

Промоутерская компания украинца Владимира Кличко K2 Promotions ведет переговоры о заключении контракта с олимпийским чемпионом 2016 года в весовой категории свыше 91 кг французом Тони Йока, информирует Vringe.com. Бывший чемпион мира уже провел встречу с французом. На прошедших в Рио-де-Жанейро Играх Йока завоевал золотую медаль, в финале победив британца Джо Джойса со счетом 2:1.

Под эгидой компании Кличко также выступают чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBC в весе до 76,2 кг казахстанец Геннадий Головкин и чемпион мира по версии WBO в весе до 90,71 кг украинец Александр Усик.

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ