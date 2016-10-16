16:44 | БОКС — Профессиональный

Кличко и Джошуа проведут бой в декабре

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Экс-чемпион мира по четырем версиям в тяжелом весе Владимир Кличко и Энтони Джошуа проведут в декабре бой, сообщает BBC со ссылкой на промоутера британца Эдди Хирна. Официальный анонс будет в ближайшее время.

Кличко в этом году должен был провести бой с Тайсоном Фьюри, которому проиграл все четыре чемпионских пояса в ноябре прошлого года. Однако реванш неоднократно откладывался, а на днях Фьюри заявил, что отказывается от всех титулов и берет перерыв в карьере на лечение. Существует вероятность, что победитель поединка Кличко и Джошуа получит пояс чемпиона WBA.

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