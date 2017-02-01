08:29 1 февраля | БОКС — Профессиональный

Кличко готов к проверкам со стороны VADA

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Украинец Владимир Кличко готов к случайным проверкам со стороны Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) перед боем с Энтони Джошуа. Поединок состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

- Я думаю, что это очень важно, я полностью поддерживаю данную программу, - цитирует ТАСС со ссылкой на boxingscene.com Кличко. - Если вы хотите, чтобы спорт был "чистым", вы должны проходить тестирование в боксе случайным образом, ведь бокс - это не теннисный матч. Здесь здоровье человека находится на грани, а допинг даст гигантское преимущество во всем. Я категорически против допинга во всех видах спорта и всегда был за тестирование случайным образом.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3987024

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КОММЕНТАРИИ (1)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

т.е. 5-ти часовые теннисные матчи не выводят организм на грань? посмотрел бы хоть пару раз, клован.

08:59 1 февраля

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