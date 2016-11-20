Кирилл Щекутьев: "Ковалева засудили так же, как Федора Чудинова"

Генеральный директор промоутерской компанией "Патриот" Кирилл Щекутьев не согласен с результатами боя за звание чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом. В поединке, который прошел в Лас-Вегасе, судьи единогласным решением с одинаковым счетом (113-114) отдали победу американцу.

- Поражение Сергея Ковалева очень похоже на поражение Федора Чудинова в бою против Феликса Штурма, - сказал Щекутьев. - Ковалев выиграл этот бой, но судьи отдали предпочтение своему боксеру. Уорд мне не понравился. Он продемонстрировал какой-то грязный бокс, с большим количеством клинчей и возни. Не ожидал, что ему отдадут победу. В контракте Ковалева есть пункт об обязательном реванше с четким указанием срока, в который он должен быть проведен, поэтому, я думаю, промоутер Ковалева Кэти Дува не сегодня, так завтра начнет обсуждать это с командой Уорда.

Надеюсь, в ближайшие полгода мы увидим второй поединок. Конечно, все будет зависеть от промоутера Ковалева. Сначала необходимо договориться с одной из организаций о том, чтобы она дала санкцию на бой. На мой взгляд, проще всего получить санкцию в IBF, потому что у них более выстроенная, четкая и серьезная структура работы. Они очень внимательно относятся к исполнению контрактов. После того как Ковалев получит санкцию, остальные организации - в данном случае это WBA и WBO - должны дать свое согласие. Ковалев потерял сегодня все, я представляю, что он сейчас испытывает. Но думаю, он возьмет реванш, причем с помощью нокаута. (Сергей ФИШ)

Ковалев проиграл Уорду. Как это было