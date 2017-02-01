Кирилл Щекутьев: "Члены высшего наблюдательного совета ФБР будут назначены позже"

Сегодня в ходе голосования на отчетно–выборочной конференции Федерации бокса России была упразднена должность президента организации. Руководящие функции будет выполнять Высший наблюдательный совет, главой которого был избран Алексей Рубежной. По словам руководителя информационного направления ФБР Кирилла Щекутьева, состав Высшего наблюдательного совета Рубежной определит в ближайшее время.



– Пока в состав Высшего наблюдательного совета вошел только экс-президент ФБР Борис Иванюженков. Остальные будут назначены в ближайшее время, – заявил Щекутьев. (Сергей ФИШ)