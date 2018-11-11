Кирилл Пчельников: "Усику здесь уже нечего делать, нужно идти к тяжелому весу"

Известный промоутер Кирилл Пчельников выразил "СЭ" свое мнение о победе 31-летнего украинского боксера Александра Усика над британцем Тони Белью в бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Усик отправил соперника в нокаут в восьмом раунде.

– Александр стал абсолютным чемпионом мира в своей категории, так что теперь, наверное, нужно идти к более тяжелому весу, – сказал Пчельников. – Здесь ему уже делать нечего. Может быть, есть смысл устроить матч-реванш с Гассиевым, но не думаю, что это что-то изменит. (Игорь Новиков)