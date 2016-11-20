Кирилл Пчельников: "Ковалев выиграл бой с Уордом, но на американском ринге этого недостаточно"

Промоутер Кирилл Пчельников отметмл, что решение судей отдать победу Андре Уорду в бою с Сергеем Ковалевым было несправедливым. Бой за звание чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF состоялся сегодня в Лас-Вегасе. Три арбитра отдали американцу победу с одинаковым счетом - 114:113.

- Конечно, я ожидал совсем другого результата, тем более, что Сергей поначалу попал очень хорошо (Уорд во втором раунде оказался в нокдауне), - приводит "Р-Спорт" слова Пчельникова. - Всем понятно, что Сергей бой выиграл - он был сильнее в атаке. И Уорд ничего не показал - старался достойно противостоять Ковалеву, но не более того. Но, как оказалось, на американском ринге и этого достаточно для выигрыша. У Сергея сегодня, можно сказать, просто украли победу. Хотя бой был достаточно ровный, но Ковалев его выиграл.

Теперь будем ждать матч-реванш, на который у Сергея есть стопроцентная опция. Я думаю, что Сергей и его команда сделают выводы и бой будет немного другим. Но сейчас очень жаль, что все так получилось.