14:07 4 февраля | БОКС — Профессиональный

Кэти Дува: "В силах Поветкина вернуться и доказать, что он "чистый"

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Глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува считает, что россиянин Александр Поветкин сможет вернуться на ринг. Ранее стало известно, что допинг-проба Б Поветкина дала положительный результат на остарин.

– Мне сложно сформировать мнение на этот счет (по ситуации Поветкина), так как у меня слишком мало информации, – цитирует "Р-Спорт" Дуву. – И мне, естественно, неизвестно, что чувствуют российские болельщики в этой ситуации. Но я полагаю, что теперь в его (Поветкина) руках вернуться и доказать, что он "чистый". Ведь Поветкин – зрелищный боец. Я уверена, что многие его поклонники хотят видеть его успех.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170204/1115843266.html

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