Кэти Дува: "В силах Поветкина вернуться и доказать, что он "чистый"

Глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува считает, что россиянин Александр Поветкин сможет вернуться на ринг. Ранее стало известно, что допинг-проба Б Поветкина дала положительный результат на остарин.

– Мне сложно сформировать мнение на этот счет (по ситуации Поветкина), так как у меня слишком мало информации, – цитирует "Р-Спорт" Дуву. – И мне, естественно, неизвестно, что чувствуют российские болельщики в этой ситуации. Но я полагаю, что теперь в его (Поветкина) руках вернуться и доказать, что он "чистый". Ведь Поветкин – зрелищный боец. Я уверена, что многие его поклонники хотят видеть его успех.