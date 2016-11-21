Кэти Дува: "Работа судей в поединке Ковалев – Уорд была ужасной"

Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалева, заявила, что работа судей в бою между россиянином и Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе была ужасной. Поединок, состоявшийся в субботу в Лас-Вегасе, завершился победой американца единогласным решением судей – 114-113. 33-летний Ковалев утратил принадлежавшие ему чемпионские пояса, впервые проиграв на профессиональном ринге.

– Явно, что Сергей выиграл этот бой, тут не должно быть вопросов, – цитирует "Р-Спорт" Дуву. – Работа судей была ужасной. Мы имеем право на незамедлительный реванш в нашем контракте, который мы будем осуществлять прямо с завтрашнего дня.