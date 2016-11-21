09:18 | БОКС — Профессиональный

Кэти Дува: "Работа судей в поединке Ковалев – Уорд была ужасной"

0
0
0
2

Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалева, заявила, что работа судей в бою между россиянином и Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе была ужасной. Поединок, состоявшийся в субботу в Лас-Вегасе, завершился победой американца единогласным решением судей – 114-113. 33-летний Ковалев утратил принадлежавшие ему чемпионские пояса, впервые проиграв на профессиональном ринге.

 
Сегодня. Лас-Вегас. Сергей КОВАЛЕВ (слева) отправляет Андре УОРДА в нокдаун.Ковалев vs Уорд: скандал года в Лас-Вегасе. Как разозлили "Крашера"

– Явно, что Сергей выиграл этот бой, тут не должно быть вопросов, – цитирует "Р-Спорт" Дуву. – Работа судей была ужасной. Мы имеем право на незамедлительный реванш в нашем контракте, который мы будем осуществлять прямо с завтрашнего дня.

 

 

 

 

 

 

Опрос

Справедливо ли решение арбитров присудить победу Уорду в поединке с Ковалевым?
голосовать
0
0
0
2
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Айртон

В реванше будет ещё большее преимущество Уорда. Я думаю, даже у всех поцреотов вопросы отпадут.) Но тогда начнётся другая заезженная пластинка - надо проверить Уорда на допинг.))

10:48

NapreiDeTolly

В США и в Лас-Вегасе надо побеждать нокаутом или с явным преимуществом! В равном или с небольшим преимуществом судьи отдадут победу хозяину ринга- так было и у любителе и у профи и будет всегда!

09:51

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ