Кэти Дува: "Понимаю желание Барреры встретиться с Биволом, а не с Ковалевым"

Промоутер кубинца Салливана Барреры Кэти Дува отметила, что понимает желание боксера встретиться с Дмитрием Биволом, а не с Сергеем Ковалевым. Она также добавила, что решение Барреры объясняется тем, что в случае победы над Биволом он сможет договариваться об объединительном поединке с Ковалевым на более комфортных условиях.

– Ему предложили выбрать из двух этих боев, за бой с Ковалевым гонорар был больше, но не такой большой, как он хотел, – приводит Boxingscene слова Дувы. – Поэтому я полагаю, он посчитал, что в случае завоевания титула, у него будет более сильная позиция для переговоров.

Тогда зайдет речь об объединительном поединке, и все это еще в будущем. Дело и в том, какой будет его победа, там много важных нюансов, но при обязательной защите, как в случае с Биволом, он будет свободен после победы, у него не будет обязательств дать реванш. Если бы он решил драться с Сергеем в добровольной защите титула, там у нас были бы возможности поторговаться. Поэтому не могу сказать, что деньги – это самое важное, и я понимаю его позицию.

Напомним, что Ковалев проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе в бою с россиянином Игорем Михалкиным. Поединок состоится 3 марта в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден".

Бивол в тот же вечер проведет защиту титула WBA в полутяжелом весе против Барреры.