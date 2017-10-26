Кэти Дува: "Очень рада, что Ковалев проведет бой за титул WBO"

Промоутер Кэти Дува, которая представляет интересы Сергея Ковалева, отметила, что россиянин в бою с украинцем Вячеславом Шабранским может восстановить утраченные позиции. Поединок состоится 25 ноября в Нью-Йорке. На кону будет стоят чемпионский пояс WBO.

- Я очень рада, что предстоящий бой будет за титул. Чем быстрее Сергей начнет восстанавливать свои позиции, возвращая титулы чемпиона мира, тем лучше", - сказала Дува агентству "Р-Спорт".

Напомним, Ковалев потерял чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и IBO в полутяжелом весе, уступив решением судей Андре Уорду в ноябре 2016 года. Американец в июне выиграл бой-реванш, после чего объявил о завершении карьеры и оставил титулы вакантными.