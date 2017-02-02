Кэти Дува: "Ковалев надеется, что Уорд сдержит свое слово"

Кэти Дува, промоутер боксера Сергея Ковалева, отметила, что переговоры о реванше с Андре Уордом еще не начинались. Несмотря на это россиянин надеется, что американец сдержит свое слово и все же выйдет на ринг. Ковалев проиграл Уорду в ноябре 2016 года три чемпионских пояса, но имеет первоочередное право на реванш.

- Переговоры мы не начали, промоутеры Уорда, судя по всему, не готовы их начать, - приводит "Р-Спорт" слова Дувы. - Сергей вернулся из своего отпуска, за время которого успел объехать весь мир, и он с нетерпением ждет времени, когда начнет подготовку к следующему бою. Он надеется, что Уорд сдержит свое слово и даст Сергею шанс вернуть пояса в бою-реванше.