Кэти Дува: "Ковалев и Уорд - две стороны одной медали"

Промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува считает, что между россиянином и Андре Уордом есть определенные сходства. Ковалев в Лас-Вегасе в ближайший уик-энд в бою с американцем будет защищать свои титулы по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

– Им обоим есть что доказывать, – цитирует Boxingscene промоутера. – Интересно наблюдать за их ростом. Сергея покинул его отец, Уорда оставила мать. Это тот самый случай, когда то, что тебя не убивает – делает сильнее. Они смирились с этим, превратили потерю в страсть, которая их мотивирует. Они – две стороны одной медали. Оба выросли в бедности, оба решили самостоятельно решать свои трудности, взялись прокладывать себе дорогу в мир. Когда вы что-то теряете, то можете оказаться разбитыми или осознаете, что нужно полагаться только на себя.