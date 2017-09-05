Кэти Дува: "Ковалев до конца года проведет бой"

Промоутер бывшего чемпиона мира Сергея Ковалева Кэти Дува сообщила, что ее клиент не собирается завершать карьеру. По ее словам, информация о ближайших планах боксера будет объявлена в ближайшее время.

- Сергей проведет бой до конца года, в ближайшие недели мы объявим о наших планах, - цитирует ТАСС Дуву. - Следующий соперник? Я не могу комментировать информацию о переговорах.

Напомним, последний бой Ковалева состоялся в июне 2017 года. Россиянин во второй раз в карьере уступил американцу Андре Уорду.