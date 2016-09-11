Келл Брук: "На ринге видел четырех Головкиных и не знал, кого из них бить"

Британец Келл Брук посетовал на ранее повреждение в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным, из-за чего у него стало двоиться в глазах. Поединок был остановлен в пятом раунде, когда секундант Брука выбросил на ринг полотенце.

– Я опустошен. Ожидал, что он окажется куда более опасным панчером, но во втором раунде, похоже, Головкин повредил мне глаз, – цитирует BBC Брука. – Я уже начал приспосабливаться к бою, но все усложнялось тем, что я видел трех или четырех соперников одновременно. Поверьте, я нанес ему несколько чувствительных ударов. В бою видно все, так что я видел, как его ноги подогнулись пару раз.

Я бы еще раз сразился с Головкиным. Надеюсь, болельщикам понравился наш поединок. Мне бы хотелось, чтобы бой продолжался, но я просто не знал, кого из соперников бить. Думаю, теперь я вернусь в полусредний вес. Знаю, что на следующей неделе встречаются Канело и Лиам Смит. Я – воин и хочу продолжать заниматься этим. Вам придется убить меня, чтобы остановить.