Карл Фроч: "Кличко вовремя ушел из бокса, в отличие от Роя Джонса"

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что Владимир Кличко, объявивший о завершении карьеры 3 августа, провел на два боя больше, чем следовало. Вместе с тем он назвал это решение более правильным, чем затянувшаяся карьера Роя Джонса.

– Рад тому, что он завершил карьеру, – цитирует Boxingscene Фроча. – Это было верное, своевременное решение. Считаю, он провел на два боя больше, чем было нужно.

Все запомнят его последний поединок – против Энтони Джошуа (британец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде. – Прим. "СЭ"). К примеру, Рой Джонс был одним лучших когда-либо живших боксеров. Но он запятнал свое наследие, когда его несколько раз отправили в нокаут из-за того, что он остался в боксе. Хорошо, что Кличко ушел вовремя, с высоко поднятой головой.

За свою карьеру 41-летний боксер завоевывал золото Олимпиады-1996, а на профессиональном уровне становился чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Всего он провел на ринге 69 боев, одержав 64 победы, 54 из них – нокаутом.