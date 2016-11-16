Карл Фроч: "Головкину нужен соперник с именем. Пусть встретится с Уордом"

Бывший чемпион мира Карл Фроч опроверг слухи о том, что может вернуться на ринг ради боя с обладателем титулов по версиям WBC, WBA, IBO и IBF Геннадием Головкиным. Британец завершил карьеру летом прошлого года и не выходил на ринг после боя с Джорджем Гроувзом.

– Я не знаю, откуда появились эти разговоры о моем возвращении, – цитирует Sky Sports Фроча. – Головкин отчаянно нуждается в сопернике с громким именем, поскольку до сих пор с таким не встречался. Да, он победил Келла Брука. Но давайте будем честными: Брук на две весовые категории ниже. Поражаюсь, почему люди вспоминают меня, говоря о следующем бое Головкина. Мне почти 40 лет, я не выходил на ринг давно. Пусть выберут кого-то другого. Понимаю, что мое имя привлекательно для Головкина.

Если Головкин хочет встретиться с лучшим, то пусть проведет бой с Андре Уордом. Уверен, что он сможет войти в нужный вес. Думаю, что Уорд победит Сергея Ковалева в ближайшем поединке. А потом легко сможет оказаться в необходимой категории для боя с Головкиным. Вот после такого поединка о нем можно будет говорить всерьез. Хотя уверен, что Уорд его победит.