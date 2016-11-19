Карл Фроч: "Думаю, Уорд может остаться непобедимым"

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что Андре Уорд победит Сергея Ковалева в предстоящем бою, который состоится в Лас-Вегасе. Напомним, россиянин будет защищать титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

– Уорду нужны соперники, которые способны его победить, которые будут пытаться это делать, – цитирует Sky Sports Фроча. – Люди будут смотреть бой за боем с мыслью о том, что очередной противник наконец-то сможет его побить, как это было с Мейуэзером. Однако Уорд может добиться такого уровня, что станет непобедимым. А людям, поддерживающим Ковалева или Головкина, остается только надеяться, что Уорд проиграет. Но вряд ли это когда-нибудь случится.